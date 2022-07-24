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Россия одержала политическую, экономическую и военную победу над Западом. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в воскресенье, 24 июля.

— Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу, — сказал он.

Бывший офицер добавил, что Россия продолжит движение по всем фронтам и ничто не сможет остановить это. Он отметил, что результаты политики Москвы можно уже увидеть. В качестве примера он привел уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги, передает РИА Новости.

Накануне обозреватель издания Junge Welt Фредерик Шнаттерер заявил, что страны Запада потерпели экономическое поражение в Латинской Америке. По его словам, антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя.