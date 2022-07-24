Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший офицер США заявил, что Россия победила Запад на трех фронтах

Александр Афонин
В мире
Бывший офицер США заявил, что Россия победила Запад на трех фронтах
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия одержала политическую, экономическую и военную победу над Западом. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в воскресенье, 24 июля.

— Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу, — сказал он.

Бывший офицер добавил, что Россия продолжит движение по всем фронтам и ничто не сможет остановить это. Он отметил, что результаты политики Москвы можно уже увидеть. В качестве примера он привел уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги, передает РИА Новости.

Накануне обозреватель издания Junge Welt Фредерик Шнаттерер заявил, что страны Запада потерпели экономическое поражение в Латинской Америке. По его словам, антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя.

победа Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте