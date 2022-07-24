В ВГА Запорожья заявили, что в регионе выступили за размещение баз ВС России

Фото: Минобороны РФ

Постоянная дислокация российских военнослужащих позволит обеспечить Запорожскую область защитой от внешней агрессии. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

— Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов, — сказал он.

Рогов добавил, что руководство Запорожской области выступило за размещение российских военных баз на территории региона. По его словам, проведение более предметного разговора на эту тему может начаться после референдума и включения области в состав России, передает РИА Новости.

До этого Владимир Рогов заявил, что Евросоюз признал Запорожскую область российской территорией. По его словам, об этом говорит принятие седьмого пакета санкций.

18 июля сообщалось, что Запорожскую область Украины возглавил Антон Кольцов, ранее работавший на госслужбе в России. Он окончил Высшую школу госуправления РАНХиГС и работал в металлургической отрасли.