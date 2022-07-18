Бывший российский чиновник Кольцов возглавил правительство Запорожской области

Фото: shutterstock

Запорожскую область Украины возглавил Антон Кольцов, ранее работавший на госслужбе в России. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил член администрации области Владимир Рогов.

— Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области, — заявил он.

Кольцов окончил Высшую школу госуправления РАНХиГС и работал в металлургической отрасли. Последнее, заметил Рогов, очень важно для развития Запорожской области.

Предполагается, что новый глава области поможет ей интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству, передает слова Рогова РИА Новости.

Также Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются целенаправленно по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что в первой половине сентября этого года планируется провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.