Иммунолог заявил, что пандемия коронавируса может закончиться из-за «кентавра»

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Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться из-за подвида «омикрон»-штамма «кентавр». Он является «живой вакциной» от заболевания. Об этом заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в воскресенье, 24 июля.

По словам специалиста, «кентавр» более заразный подвид инфекции. Его быстрое распространение позволит большей части населения страны получить иммунитет.

— И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов сообщил, что разновидность COVID-19 «кентавр» может преодолевать иммунную защиту даже у тех, кто сделал прививку от инфекции или перенес заболевание. Он добавил, что по заразности этот подвид коронавируса можно сравнить с вирусом кори.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля. Однако она не будет значительной.