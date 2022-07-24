Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников

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Мошенники стараются избегать людей, которые общаются односложными ответами, грубят и троллят. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

— Реже всего атакуют (а порой и вовсе перестают) тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично, — сказала она.

Эксперт добавила, что лучший вариант избежать мошенников — прервать разговор и добавить номер в черный список. По ее словам, чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить.

Кроме того, Дайнеко призвала не передавать личные данные третьим лицам. В разговоре с неизвестными людьми необходимо соблюдать правила цифровой и социальной безопасности, передает РИА Новости.

Накануне Ольга Дайнеко заявила, что мошенники стали собирать личные данные своих будущих жертв под видом социологических опросов и исследований потребителей. Она пояснила, что сейчас люди начали более осторожно относится к звонкам, сообщениям и электронным письмам с запросами о данных банковского счета.