Как правильно покупать овощи и фрукты летом: советы Октябрины Ганичкиной

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В летний сезон сады и огороды, а также торговые точки переполнены большим количеством овощей и фруктов. Подобрать свежий и полезный продукт – задача не сложная, но далеко не каждый знает, на что обращать внимание при выборе и где лучше не покупать плоды, чтобы не заразиться опасными болезнями.

По словам главного агронома России Октябрины Ганичкиной, овощи и фрукты лучше покупать в специализированных магазинах, куда поставляют только свежие продукты:

— Обращайте внимание на общий вид плода. Если цвет равномерный, нет земли на нем, плесени и процессов брожения, то продукт пригоден для употребления.

Эксперт отметила, что очень часто некоторые продавцы, особенно на рынках, любят укладывать свою продукцию во влажные пищевые мешки и накрывать полиэтиленовым пакетом, что снабжает продукт дополнительной влагой:

— Не окупайте такие плоды! Во-первых, намокший фрукт или овощ будет весить больше, а это уже обман клиента. Во-вторых, такой продукт теряет свежеть очень быстро. Например, часто огурцы увлажняют, а потом они очень быстро мякнут и при поглощении они больше не хрустят.

Кроме того, дополнительная влага, по словам Ганичкиной, может стать благоприятной средой для бактерий, которые вместе с пищей могут попасть в организм и спровоцировать отравление:

— После визуальной оценки продукта, его моно попробовать. Но прежде попросите продавца предоставить документы, подтверждающие их безопасность, соблюдение товарного соседства и иные санитарные меры.

Эксперт отметила, что часто в плодах косточковых культур и ягод встречаются личинки и черви, на что продавцы повлиять не могут:

— Если в специализированных магазинах и торговых центрах ягоды и фрукты запечатаны, и там максимально все по стандартам. То на рынке, где продукты лежат на открытом воздухе, товар может становиться мишенью мелких насекомых и личинок, для которых ягоды являются питательной средой.

Эксперт порекомендовала после покупки или прямо на месте продажи, проверять продукт на наличие «скрытых обитателей»:

— Личинки очень любят дозревать в ягодах малины, они порой достигают огромных размеров. Ничего страшного не будет, если вы случайно полакомитесь ими, но лучше этого не делать.

Собеседница «ВМ» не советует покупать продукты на местах стихийно торговли плодовых культур, так как неизвестны правила хранения таких продуктов.