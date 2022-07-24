Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять медом

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Людям с сахарным диабетом и маленьким детям стоит воздержаться от злоупотребления медом. Об этом сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

— Мы должны помнить, что мед также относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку избыток будет повышать калорийность рациона в целом, — сказала она.

Специалист добавила, что некоторые люди с сахарным диабетом считают мед хорошей альтернативой сахару. Однако высокое содержание калорий и простых углеводов может сказаться на их здоровье. В связи с этим стоит ограничить употребление меда.

Также нужно быть осторожнее и детям в первый год жизни. По словам Кругловой, продукт может спровоцировать развитие кишечных заболеваний. Это связано с особенность меда — он термически не обрабатывается, передает «Москва 24».

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить неполезную еду. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда.