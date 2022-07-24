Появились подробности гибели женщины в Сочи из-за наводнения

Фото: Telegram / Подъем

Погибшая в Сочи женщина была заблокирована автомобилем, который смыло в результате ливня. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

— Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту гибели женщины проводится проверка. На данный момент следователи заняты установлением обстоятельств произошедшего. Уточняется, что с целью установления личности погибшей и точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, передает пресс-служба.

До этого стало известно, что в окрестностях Донской улицы в Сочи в результате сильных ливней погибла женщина. Мэр города Алексей Копайгородский принес соболезнования родным и близким погибшей.