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Многоэтажную парковку почти на 300 машин откроют в Южном Бутове

Александр Афонин
Город
Многоэтажную парковку почти на 300 машин откроют в Южном Бутове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово откроют многоэтажную стоянку. Она рассчитана на 292 машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 июля.

— Работы по строительству объекта начались в 2008 году и в 2015 году были завершены, однако в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию не оформлено ввиду дефицита средств, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что на данный момент уже решены вопросы с финансированием. Специалисты провели корректировку проекта и выдали разрешительную документацию. Застройщик приступил к процессу открытия стоянки. Рабочие завершают строительные и пусконаладочные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года в столице из списка долгостроев было исключено 34 объекта незавершенного строительства. По словам Левкина, объект перестает быть долгостроем при нескольких факторах. Например, если его ввели в эксплуатацию или возобновились работы по строительству.

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