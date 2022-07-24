Многоэтажную парковку почти на 300 машин откроют в Южном Бутове

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово откроют многоэтажную стоянку. Она рассчитана на 292 машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 24 июля.

— Работы по строительству объекта начались в 2008 году и в 2015 году были завершены, однако в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию не оформлено ввиду дефицита средств, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что на данный момент уже решены вопросы с финансированием. Специалисты провели корректировку проекта и выдали разрешительную документацию. Застройщик приступил к процессу открытия стоянки. Рабочие завершают строительные и пусконаладочные работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года в столице из списка долгостроев было исключено 34 объекта незавершенного строительства. По словам Левкина, объект перестает быть долгостроем при нескольких факторах. Например, если его ввели в эксплуатацию или возобновились работы по строительству.