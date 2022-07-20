Более 30 объектов исключили из списка долгостроев в столице с начала года

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С начала этого года в столице из списка долгостроев было исключено 34 объекта незавершенного строительства. Об этом в среду, 20 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Силами оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства с начала года в целом по городу решены вопросы по 34 проблемным объектам, с 2011 года — по 618 таким объектам, — сказал он.

Глава департамента добавил, что объект перестает быть долгостроем при нескольких факторах. Например, если его ввели в эксплуатацию или возобновились работы по строительству. Он отметил, что также объектом незавершенного строительства может стать площадка, где работы еще не начались. В этом случае необходимо привести территорию в надлежащий вид, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице заключили еще три договора о предоставлении в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год. Так, в районе Соколиная Гора появится завод ударных музыкальных инструментов.