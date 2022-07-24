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Россия включила Багамы и остров Гернси в список недружественных стран и территорий

Александр Афонин
В мире
Россия включила Багамы и остров Гернси в список недружественных стран и территорий
Фото: МИД РФ

Правительство России включило Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн в перечень недружественных стран и территорий. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

— Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано, — говорится в сообщении.

Уточняется, что внесение в перечень островов Гернси и Мэн было вызвано их поддержкой антироссийских санкций, которые ввели со стороны Великобритании. Включение Багамских островов связано с запретом на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

До этого сообщалось, что Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия были внесены в список недружественных по отношении к России стран. Отмечается, что им ограничили возможность по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что попадание в российский список недружественных стран для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ. По его словам, соответствующий статут также отразится на дипломатии между странами и иных двусторонних соглашениях.

Санкции Россия Недружественные страны
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