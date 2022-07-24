Москвичам рассказали об уникальных услугах флагманских офисов «Мои документы»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С 13 июля свыше пяти тысяч москвичей обратились в новый флагманский офис «Мои документы», открывшийся на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В центрах госуслуг окружного значения доступны расширенный перечень услуг и дополнительные сервисы. Самыми популярными с начала года стали регистрация транспортных средств, кадастровый учет и (или) регистрация прав для юридических лиц, сервис «Мое фото» и выдача водительских удостоверений в день обращения, — говорится в сообщении.

Так, новой услугой по регистрации транспортных средств воспользовались не менее 92,5 тысячи автолюбителей с начала 2022 года. Свыше 30 тысяч раз москвичи обращались во флагманы для получения услуги по регистрации прав на недвижимость и кадастровый учет для юридических лиц.

Помимо этого, в новых центрах госуслуг функционирует сервис «Мое фото», которым уже успели воспользоваться более 23 тысяч горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

За первые полгода жители столицы более 84 тысяч раз воспользовались госуслугами и сервисами в жилищной сфере. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что сервисы дают возможность встать на жилищный учет, заказать справки о правах на недвижимость и многое другое.