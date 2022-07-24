NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за политики по отношению к России

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал «сводить с ума» американского коллегу Джо Байдена из-за проведения политики, которая расходится с повесткой западных стран. Об этом сообщила газета The New York Times в воскресенье, 24 июля.

— Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу, — приводит автор материала слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Майкл Кроули, автор статьи, отметил, что решения турецкого лидера становятся «головной болью» для администрации Байдена. Так, Эрдоган открыто противоречит западной политике, которая направлена на противостояние с Россией и разрушает нарратив стран НАТО касательно изолированности Ирана и РФ, передает РИА Новости.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что присутствие на совместном фото лидеров России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси с Реджепом Тайипом Эрдоганом «просто непостижимо» и является «вызовом» для НАТО. Она также прокомментировала обвинения в адрес Берлина по поводу «вялых» поставок вооружения на Украину.