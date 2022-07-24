Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Ваши замечательные работы в театре и кино полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Создавая психологически глубокие образы героинь, вы приумножаете традиции русской актерской школы, — сказал он.

Глава города отметил, что актриса обладает талантом и обаянием. По его словам, творчество Мирошниченко наполнено искренностью и лиризмом, что позволило завоевать немалое число фанатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин 19 июля поздравил с днем рождения президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Он отметил, что образы актеров, созданные под руководством режиссера, являются вершиной творческого мастерства.

До этого мэр столицы поздравил певца Григорий Лепса с юбилеем. По словам главы города, артист вносит большой вклад в развитие российского музыкального искусства.