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Стала известна причина ссоры Меган Маркл с семьей Дэвида Бекхэма

Араз Салехов
Общество
Стала известна причина ссоры Меган Маркл с семьей Дэвида Бекхэма
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Жена принца Гарри Меган Маркл считает, что модельер и возлюбленная футбольной звезды Дэвида Бекхэма Виктория «слила» в Сеть о ней информацию.

Семья именитого спортсмена находится в достаточно теплых отношениях с представителями правящей династии в Великобритании. Когда принц Гарри объявил о начале отношений с Маркл, Дэвид и Виктория отреагировали на это положительно, тепло приняв будущую герцогиню.

Однако добродушное общение сменилось различными сплетнями. Так, Маркл заподозрила в «сливе» информации о ней в Сеть. Но сам принц Гарри без промедления заступился за невесту.

— Гарри был очень вежлив, но, очевидно, что Дэвид был подавлен. Гарри очень заботится о Меган и решил разобраться с этим вопросом напрямую, — отметил анонимный источник в комментарии Mirror.

Некоторое время пары не поддерживали контакт, но вскоре возобновили общение. Выяснилось, что всю информацию о Маркл журналистам рассказывали сотрудники салона красоты, сообщает ФАН.

В конце марта актриса и герцогиня Сассекская анонсировала выпуск именного подкаста, в котором планирует разрушать стереотипы о женщинах. Маркл пояснила, что во время подкаста вместе с гостем она будет анализировать и исследовать социальные ярлыки, которые вешают на женский пол.

Дэвид Бэкхем Меган Маркл принц Гарри
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