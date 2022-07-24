В России выявили 7523 случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 24 июля.

За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончались 37 граждан, еще 757 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 4812 человек, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться из-за подвида «омикрон»-штамма «кентавр». Он является «живой вакциной» от заболевания. Его быстрое распространение позволит большей части населения страны получить иммунитет.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля. Однако, по его словам, она не будет значительной.