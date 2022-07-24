Украина анонсировала новые поставки HIMARS от США

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Киевские власти анонсировали новые поставки систем РСЗО от США и их союзников. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25–30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним, — отметил он.

При этом представитель киевского режима добавил, что на данном этапе ключевым вопросом является поставка Киеву боеприпасов для западных РСЗО, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что армия России за 15 дней уничтожила четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Они были ликвидированы в районе Малотарановки и в районе Красноармейска.

В среду, 20 июля, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых были переданы уже 12. По его словам, обучение по использованию данной техники прошли 200 украинцев.