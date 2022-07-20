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Генштаб США сообщил о передаче Украине 12 систем HIMARS

Евгений Белоусов

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Генштаб США сообщил о передаче Украине 12 систем HIMARS
Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых были переданы уже 12. Об этом в среду, 20 июля, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

— Мы обучили 200 украинцев использованию HIMARS и продолжаем обучать еще многих, — отметил он.

По словам Милли, в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО, передает РИА Новости.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.

20 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

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