Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВС России за 15 дней уничтожили четыре установки HIMARS в ДНР

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России за 15 дней уничтожили четыре установки HIMARS в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российская армия за 15 дней уничтожила четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в российском министерстве обороны.

— В период с 5 по 20 июля высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ликвидированы две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка была уничтожена на восточной окраине Константиновки, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что оружие украинским войскам поставили из США, передает РИА Новости.

В ночь с четверга на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Хорошее Луганской народной республики (ЛНР) из HIMARS.

Ранним утром 20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего сооружению был нанесен серьезный ущерб. После нападения усилили системы противовоздушной обороны в Херсонской области, поставив вооружение для перехвата ракет.

Украина Оружие Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте