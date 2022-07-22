ВС России за 15 дней уничтожили четыре установки HIMARS в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российская армия за 15 дней уничтожила четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в российском министерстве обороны.

— В период с 5 по 20 июля высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ликвидированы две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка была уничтожена на восточной окраине Константиновки, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что оружие украинским войскам поставили из США, передает РИА Новости.

В ночь с четверга на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Хорошее Луганской народной республики (ЛНР) из HIMARS.

Ранним утром 20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего сооружению был нанесен серьезный ущерб. После нападения усилили системы противовоздушной обороны в Херсонской области, поставив вооружение для перехвата ракет.