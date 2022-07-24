Пульмонолог Божко: Инфицированный подвидом «кентавр» может заразить до 16 человек

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Новый подвид коронавирусной инфекции «кентавр» отличается высоким уровнем заразности. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявила врач-терапевт, пульмонолог Светлана Божко.

— Ученые называют «кентавр» более заразным даже по сравнению с другими вариантами «омикрона», которые также имели высокую контагиозность, — отметила она.

При этом эксперт уточнила, что «один инфицированный сможет заразить около 12–16 контактных лиц». По ее словам, такой высокий уровень заразности может привести к росту заболеваемости в России.

Врач считает, что вирус может быстро распространиться в связи с отменой карантинных мер, а также из-за высокой плотности населения в мегаполисах, сообщает URA.RU.

Однако врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия ковида может закончиться из-за подвида «омикрон»-штамма «кентавр». Он является «живой вакциной» от заболевания, заявил врач.

По словам специалиста, «кентавр» — более заразный подвид инфекции. Его быстрое распространение позволит большей части населения страны получить иммунитет.