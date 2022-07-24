Финансовый эксперт спрогнозировал курс рубля к концу лета

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В ближайшие недели произойдет множество событий, которые отразятся на российской валюте. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в воскресенье, 24 июля, рассказал, каким будет курс рубля к концу лета.

— Как представляется, к понедельнику должен быть готов проект нового бюджетного правила. И, скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более «лояльные» валюты, — сказал он.

По словам эксперта, времена, когда стоимость доллара может быть меньше 60 рублей, постепенно уходят. К концу лета российская валюта закрепится на отметке 60 рублей — к концу августа курс американской валюты может дойти до 63–64 рублей за единицу. Осенью ее стоимость может вырасти до 70–80 рублей, передает «Российская газета».

Финансовый аналитик Александр Разуваев 21 июля сообщил «Вечерней Москве», что в ближайшем будущем курс евро станет ниже курса доллара. По его словам, многое зависит от инфляции в США и их ставки.