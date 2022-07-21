Экономист Разуваев рассказал о будущем курса доллара и евро

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В ближайшем будущем курс евро станет ниже курса доллара. Об этом в четверг, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

— Евро продолжит дешеветь к доллару. Это постепенный процесс. Многое зависит от инфляции в США, их ставки. Я думаю, что через год мы привыкнем к реальности, в которой евро дешевле доллара, — отметил эксперт.

Также Разуваев дал прогноз по курсу рубля на август.

Недавно стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2011 года повысил базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента. Сообщалось, что это решение регулятора основано на обновленной оценке инфляционных рисков. Теперь ставка по депозитам составляет ноль процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,75 процента.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны на 25 процентов. Курс снизился с 29,2 гривны за доллар — до 36,56 гривны. НБУ связывает этот шаг с изменениями актуальных «фундаментальных характеристик экономики Украины и укреплением доллара к другим валютам».