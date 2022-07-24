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Мэр Сочи сообщил, что в результате ливней в городе пострадало более 50 автомобилей

Александр Афонин
Происшествия
Мэр Сочи сообщил, что в результате ливней в городе пострадало более 50 автомобилей
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В результате прошедших ливней в Сочи оказались поврежденными более 50 легковых автомобилей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в воскресенье, 24 июля.

— Всего же на курорте серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей сочинцев и гостей города. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки, — сказал он.

Мэр Сочи добавил, что на данный момент специалисты проводят обход территорий, которые попали в зону выпадения осадков. Руководство города продолжает находиться на связи с местными жителями и управляющими компаниями.

Кроме того, из-за прошедшей непогоды были закрыты пляжи. Там проводится санитарная уборка. В самом городе завершаются работы по восстановлению электроснабжения, отметил Копайгородский в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / RT

До этого стало известно, что в окрестностях Донской улицы в Сочи в результате сильных ливней погиб один человек. По предварительным данным, погибшая женщина была заблокирована автомобилем, который смыло в результате ливня.

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