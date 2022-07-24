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Фотовыставка о детстве и юности Петра I открылась в Москве

Евгений Белоусов
Город
Фотовыставка о детстве и юности Петра I открылась в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка «Петр I. Москва: в начале славных дел», приуроченная к 350-летию со дня рождения императора, открылась 22 июля на Гоголевском бульваре. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Экспозицию открывают истории об отце Петра I, царе Алексее Михайловиче, и матери Наталье Нарышкиной, о детских и юношеских годах будущего императора, а также о тех местах, где он вырос. На выставке также можно будет узнать о ближайших соратниках, друзьях и наставниках Петра Алексеевича.

Также часть фотовыставки посвящена реформам и культурным преобразованиям императора. Выставка будет доступна до 17 августа, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Работу мультимедийной выставки «Петр Великий. Рождение империи» в столичном парке «Россия — Моя история» на ВДНХ продлили до конца года. Выставка должна была работать до 30 сентября, ее с момента открытия посетили более 20 тысяч человек.

В Музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века. Художники создавали работы на определенные темы, которые имели особый символизм в советском искусстве: огонь, вода и земля.

Петр I Фотография Выставки
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