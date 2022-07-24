Власти Сочи объявили режим ЧС после сильных ливней

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Власти Сочи решили объявить режим ЧС по всему городу после непогоды. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

— Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города, — сказал политик.

Нынешняя ситуация, как подчеркнул он, является очень серьезной, наибольшие разрушения зафиксировали в Центральном районе. Копайгородский подчеркнул в Telegram-канале, что в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия в этой части города не происходило.

Ночью 24 июля на курортный город Сочи обрушился мощный ливень. В частности, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек, в отдельных районах города отключилось электроснабжение.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что каждый следующий виток циклонической деятельности становится сильнее и разрушительнее предыдущего.

Метеоролог напомнил, что сильные ливни были в Краснодарском крае и в прошлом году. Тогда над регионом стоял ярко выраженный локальный циклон, за несколько дней выпало 300–400 процентов месячной нормы осадков.