Метеоролог Шувалов предупредил об усилении циклонической деятельности на юге России

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Каждый следующий виток циклонической деятельности становится сильнее и разрушительнее предыдущего. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог напомнил, что сильные ливни были в Краснодарском крае и в прошлом году. Тогда над регионом стоял ярко выраженный локальный циклон, за несколько дней выпало 300–400 процентов месячной нормы осадков.

Синоптик также объяснил, что в этом году непогода обрушилась на Сочи из-за перемен в климате, которые привели к неблагоприятным явлениям.

— Вторжение более прохладного воздуха, возникновение на фронтальных разделах больших грозовых кластеров. Плюс к этому высокая температура воды, которая провоцирует смерчи. Все это в совокупности и дало такой кумулятивный эффект, — сказал он.

Мощные ливни идут в Сочи не первый день. Вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек. В отдельных районах города отключилось электроснабжение.