Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Кумулятивный эффект»: синоптик Шувалов объяснил, почему на Сочи обрушились сильные ливни

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему на Сочи обрушились сильные ливни
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сильнейшие ливни, приведшие к подтоплению домов и дорог в Сочи, являются следствием кумулятивного эффекта из-за изменений климата. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Накануне из-за ливней в Сочи произошло наводнение, в результате которого погиб один человек, пострадали более 50 автомобилей, дома и дороги оказались подтопленными.

Собеседник «ВМ» напомнил, что сильные ливни были в Краснодарском крае и в прошлом году. Тогда над регионом стоял ярко выраженный локальный циклон, за несколько дней выпало 300–400 процентов месячной нормы осадков. Все это также привело к наводнениям и другим стихийным бедствиям.

Нынешняя ситуация в Сочи произошла из-за усиления неблагоприятных явлений вследствие изменений климата, подчеркивает метеоролог. По его словам, каждый следующий виток циклонической деятельности на юге страны становится сильнее и разрушительнее, чем предыдущий.

Природу обрушившейся на Сочи стихии Шувалов объясняет так:

— Вторжение более прохладного воздуха, возникновение на фронтальных разделах больших грозовых кластеров. Плюс к этому высокая температура воды, которая провоцирует смерчи. Все это в совокупности и дало такой кумулятивный эффект — выпали большие осадки.

До этого Александр Шувалов сообщил «ВМ», что на следующей неделе в Москве может произойти резкая смена погодных условий: после жары начнутся обильные дожди и грозы.

Стихийные бедствия Сочи Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте