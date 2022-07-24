Почему на Сочи обрушились сильные ливни

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сильнейшие ливни, приведшие к подтоплению домов и дорог в Сочи, являются следствием кумулятивного эффекта из-за изменений климата. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Накануне из-за ливней в Сочи произошло наводнение, в результате которого погиб один человек, пострадали более 50 автомобилей, дома и дороги оказались подтопленными.

Собеседник «ВМ» напомнил, что сильные ливни были в Краснодарском крае и в прошлом году. Тогда над регионом стоял ярко выраженный локальный циклон, за несколько дней выпало 300–400 процентов месячной нормы осадков. Все это также привело к наводнениям и другим стихийным бедствиям.

Нынешняя ситуация в Сочи произошла из-за усиления неблагоприятных явлений вследствие изменений климата, подчеркивает метеоролог. По его словам, каждый следующий виток циклонической деятельности на юге страны становится сильнее и разрушительнее, чем предыдущий.

Природу обрушившейся на Сочи стихии Шувалов объясняет так:

— Вторжение более прохладного воздуха, возникновение на фронтальных разделах больших грозовых кластеров. Плюс к этому высокая температура воды, которая провоцирует смерчи. Все это в совокупности и дало такой кумулятивный эффект — выпали большие осадки.

До этого Александр Шувалов сообщил «ВМ», что на следующей неделе в Москве может произойти резкая смена погодных условий: после жары начнутся обильные дожди и грозы.