Грозовой шторм придет на смену 30-градусной жаре в Москве
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На следующей неделе в столице может произойти резкая смена погодных условий: после жары начнутся обильные дожди и грозы. Об этом в воскресенье, 24 июля, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Грозовой шторм придет на смену 30-градусной жаре, которую мы наблюдаем в выходные. Такие условия сохранятся в первые два дня новой недели, — пояснил эксперт.
При этом метеоролог уточнил, что город попадет под действие фронтального раздела, который и принесет в столицу ливни. По его словам, из-за этого в Москве стоит ожидать превышения климатической нормы июля по количеству осадков.
Городские службы 24 июля были переведены в режим повышенной готовности в связи с наступившей жаркой погодой в столице. Так, специалисты круглосуточно поливают водой асфальтобетонные и плиточные покрытия, а также проезжую часть.
Помимо этого, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве.