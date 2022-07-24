Фото: flickr/nato

Польша планирует создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в ЕС. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.

— Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора, — сказал чиновник.

В результате в ЕС не будет более сильной страны в плане танковых войск и артиллерии, подчеркнул он. При этом Блащак заявил, что Польша видит Россию своим потенциальным противником, сообщает РИА Новости.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны ЕС своими действиями пытаются втянуть Россию в полномасштабную войну. Однако расчет НАТО наивен, поскольку Россия на протяжении истории всегда была готова к любой войне, уточнил он.

Политолог Ивао Осаки заявил, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы и не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию.

Официальный Вашингтон, по словам специалиста, был одержим идеей вступления Украины в НАТО. Штаты предоставляли стране самое современное оружие, а президент Украины Владимир Зеленский еще до начала спецоперации нарушил Минские соглашения, главная цель которых — урегулирование ситуации на востоке Украины.