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Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Симферопольском бульваре

Евгений Белоусов
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Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Симферопольском бульваре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи № 1, 3+38 и 16+39 задерживаются на Симферопольском бульваре возле остановки «Болотниковская улица» по техническим причинам. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно об отмене движения трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Данное решение было принято в связи с проведением ремонтных работ в ВАО.

Трамваи маршрутов № 26, 38 и 49 также поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал.

Так, трамвай № 38 будет следовать от «Пролетарской» до Серпуховского Вала. Вместо трамваев москвичи смогут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены.

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