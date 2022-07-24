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Главу Минобороны Польши высмеяли после слов о создании сильнейшей армии в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Главу Минобороны Польши высмеяли после слов о создании сильнейшей армии в НАТО
Фото: depositphotos

Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать армию страны самой сильной в ЕС, чтобы «дать отпор России».

По словам Блащака, скоро Польша будет обладать самой лучшей сухопутной армией среди европейских членов НАТО. Однако сами поляки восприняли данное заявление без воодушевления.

«Только такой бездарный деятель может ляпнуть подобную глупость»; «Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит»; «Но сначала Польша обанкротится», — раскритиковали вице-премьера его соотечественники.

Кроме того, один из комментаторов напомнил, что Блащак ранее обещал три миллиона квартир для молодых семей, реформу правосудия, курс на суверенитет и выход из ЕС. Однако ни одно из этих обещаний министра так и не сбылось, передает РИА Новости.

Блащак заявил, что Польша планирует создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в ЕС. В результате в ЕС не будет более сильной страны в плане танковых войск и артиллерии, подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине необходимо начать демилитаризацию НАТО. Так, следующей целью он назвал Польшу.

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша занимается вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии. Он уточнил, что Польша параллельно рассматривает проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны».

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