Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Илоном Маском

Фото: NASA / Bill Ingalls

Сооснователь американской корпорации Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с супругой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с основателем Tesla Илоном Маском, пишут американские журналисты.

В июне нынешнего года газета New York Post сообщила, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Этот развод стал для миллиардера вторым.

По информации The Wall Street Journal, которая ссылается на судебные документы, супруги не живут вместе последние полгода, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над девочкой. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.

— Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров, — пишет WSJ. Известно, что Брин подал на развод с Шэнахан в январе нынешнего года.

Адвокат сооснователя Google отказался давать комментарии журналистам по этому поводу. Сам Илон Маск также отказывается от каких-либо комментариев, пишет РИА Новости.

Накануне отец Илона Маска признался, что у него есть второй ребенок от собственной падчерицы.