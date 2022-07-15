Отец Илона Маска признался, что у него есть второй ребенок от собственной падчерицы

Фото: YouTube / Errol Musk — Dad of a Genius

Отец основателя SpaceX и Tesla 76-летний Эррол Маск признался, что у него есть второй ребенок от падчерицы Яны Безуиденхаут, которой сейчас 35 лет. Известно, что девушка воспитывалась в приемной семье с четырех лет.

— Я не проверял ее ДНК. Но она выглядит точно так же, как другие мои дочери. Она не была запланирована, но мы жили вместе. Если бы я мог завести еще одного ребенка, я это сделал бы. Не вижу причин не делать этого. Если бы я думал об этом, то ни Илона, ни Кимбала не существовало бы, — рассказал Маск.

Он также добавил, что в данный момент не состоит в отношениях с Безуиденхаут из-за большой разницы в возрасте, которая составляет 41 год. Однако мужчина отметил, что они «очень привязаны друг к другу», и не исключил, что они вновь будут вместе.

При этом 76-летний Маск подчеркнул, что новость о его отношениях с падчерицей повергла в шок его старших детей от Мэй Маск.

В 2018 году выяснилось, что у Эррола Маска и Яны Безуиденхаут родился сын Эллиот Раш. Девушка начала встречаться с приемным отцом, когда ей было 30 лет, передает The Sun.

До этого основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новость о рождении близнецов от сотрудницы компании Neuralink Шивон Зилис, которые появились на свет в 2021 году.