Канделаки предрекла Верке Сердючке конец карьеры на Брайтон Бич

Фото: Youtube / А поговорить?

Известная российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки в минувшее воскресенье, 24 июля, подвергла жесткой критике антироссийские заявления Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко).

Накануне в Киеве украинский артист организовал благотворительный концерт. В ходе шоу Данилко, находясь в сценическом образе, озвучил очередной антироссийский лозунг. Поведение шоумена возмутило Канделаки, .

— Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошенными фриками в цирке уродов, — заметила известный медиаменеджер на своем канале в Telegram.

Обычные жители России также недовольны поступком 48-летнего музыканта и поддержали теледиву.

Накануне Данилко заявил, что «собирается положить свою жизнь на истребление русских», которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Однако подробности своих намерений Данилко не раскрыл.

неоднозначные поступки украинский певец позволял себе и до объявления специальной военной операции. Так, в январе во время выступления на концерте в рамках «Дизель-шоу» к певцу на сцену поднялась маленькая девочка с букетом цветов. Обняв ребенка, Данилко предложил спеть вместе песню про Степана Бандеру.