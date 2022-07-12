Андрей Данилко пообещал потратить жизнь, чтобы «истребить русских»

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинский певец Андрей Данилко, известный так же, как Верка Сердючка, отличился громкими русофобскими заявлениями в интервью одному из украинских телеканалов.

Поначалу музыкант выкрикивал оскорбления в адрес России и ее граждан. После Данилко и вовсе заявил, что «собирается положить свою жизнь на истребление русских», которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Однако подробности своих намерений Данилко не раскрыл. Музыкант с самого начала спецоперации активно выступает с критикой России и ее политики, передает Пятый канал.

Однако неоднозначные поступки украинский певец позволял себе и до объявления специальной военной операции. Так, в январе во время выступления на концерте в рамках «Дизель-шоу» к певцу на сцену поднялась маленькая девочка с букетом цветов. Обняв ребенка, Данилко предложил спеть вместе песню про Степана Бандеру.

После шквала критики от русскоязычных пользователей интернета музыкант заявил, что песня про Бандеру была всего лишь импровизацией. Тогда он также уточнил, что его выступление не имеет ничего общего с политикой.

В апреле Андрей Данилко был включен в список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. Всего в перечне насчитывается 31 человек.