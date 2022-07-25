Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главврачей и директоров школ обяжут декларировать расходы в России

Егор Провоторов
Общество
Главврачей и директоров школ обяжут декларировать расходы в России
Фото: Pixabay

Министерство труда РФ разработало антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и государственных корпораций. Об этом в понедельник, 25 июля, говорится в соответствующем законопроекте.

Ведомство рассчитывает обязать глав государственных и муниципальных учреждений (директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах членов их семей. В настоящее время они обязаны декларировать лишь доходы и имущества, а также отчитываться об обязательствах имущественного характера, пишет РБК.

Нововведение может затронуть до 206,6 тысячи граждан РФ, именно столько насчитывается государственных и муниципальных учреждений в России на 1 апреля по информации Росстата. В пресс-службе Минтруда журналистам подтвердили, что проект закона был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

В середине мая московская военная прокуратура провела прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения.

Врачи Коррупция Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте