Главврачей и директоров школ обяжут декларировать расходы в России

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Министерство труда РФ разработало антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и государственных корпораций. Об этом в понедельник, 25 июля, говорится в соответствующем законопроекте.

Ведомство рассчитывает обязать глав государственных и муниципальных учреждений (директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах членов их семей. В настоящее время они обязаны декларировать лишь доходы и имущества, а также отчитываться об обязательствах имущественного характера, пишет РБК.

Нововведение может затронуть до 206,6 тысячи граждан РФ, именно столько насчитывается государственных и муниципальных учреждений в России на 1 апреля по информации Росстата. В пресс-службе Минтруда журналистам подтвердили, что проект закона был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

В середине мая московская военная прокуратура провела прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения.