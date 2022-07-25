Военный эксперт предсказал скорый выход спецоперации на Украине на новый этап

Фото: Минобороны РФ

Военные эксперты считают, что удары по военной инфраструктуре Украины являются частью подготовки к новому этапу специальной военной операции по денацификации и демилитаризации соседнего государства.

В минувшие выходные российские силы нанесли несколько мощных ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры восточноевропейской страны. В атаках были задействованы ВКС, корабли военно-морского флота, артиллерия и ракетные войска.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в настоящее время ведется подготовка к новому этапу спецоперации на Украине. Происходящее сейчас специалист назвал «оперативной паузой». Также он выразил уверенность в скором изменении ситуации.

— Об этом говорит то, что на прошлой неделе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил командные пункты всех задействованных в спецоперации группировок, — сказал эксперт «Известиям».

Также, как заметил Шурыгин, завершается формирование и боевая подготовка новых российских подразделений, готовых к отправке на Донбасс. Собеседник издания полагает, что сейчас стоит ожидать начала событий, которые «напрашивались давно».

По его словам, наступление может быть на трех направлениях — Запорожском, Николаевском и Харьковском. Однако для начала необходимо закончить с освобождением всей территории ДНР, подчеркнул военный эксперт.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ нужно отбросить не только от Донецка, но и «пошире».