Продажи приставок Sega и Dandy выросли в России

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Продажи ретроконсолей в июне нынешнего года выросли на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший спрос был отмечен на приставки Dendy, Sega, Magistr, Game Boy и Game Box, рассказали журналистам в пресс-службе онлайн-ритейлера Ozon.

В компании подчеркнули, что покупатели в данный момент отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оборудованы HDMI-выходом для удобного соединения с популярными моделями телевизоров.

Интерес к игровым приставкам прошлого также показал позитивную динамику с учетом ограничений в поставках современных консолей, подчеркнули газете «Известия» в «М.Видео — Эльдорадо».

Там добавили, что их покупают чаще всего из-за ностальгии по игровым хитам прошлого либо в качестве начального игрового устройства для ребенка. Помимо этого, важным фактором для покупки таких устройств является цена. По информации журналистов, средний чек на покупку подобного гаджета является порядка трех тысяч рублей.

Директор по стратегическому развитию компании VK Play Артем Черменин связывает рост продаж ретроконсолей с дефицитом устройств нового поколения и сложностью приобретения игр для них в условиях санкций.

В начале марта видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment (SIE) официально приостановила поставки в Россию.