СМИ: Sony приостанавливает работу в России

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Видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в Россию. Также отмечается, что работа PlayStation Stor будет также временно прекращена. Об этом в среду, 9 марта, сообщил телеканал CNBC.

Sony Interactive Entertainment является дочерней компанией Sony.

— Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Российскую Федерацию, — следует из сообщения.

Недавно сервис Netflix прекратил работу на территории России. 1 марта сообщалось, что Netflix остановил работу над российскими проектами. В их число попали сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.