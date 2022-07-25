Захарова сочла революционными слова республиканца Трампа и демократа Гора

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента Соединенных Штатов Альберта Гора о разрушенной демократии и заявление экс-главы американского государства Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

Дипломат на своем канале в Telegram назвала удивительным тот факт, что Гор является демократом, а Трамп — республиканцем, но они одновременно озвучили революционные для Штатов идеи. Захарова предположила, что в США начали «о чем-то догадываться».

Ранее бывший американский лидер в ходе выступления на студенческой конференции в штате Флорида заявил, что в мире есть лишь два гендера. Его слова были встречены громкими и продолжительными аплодисментами публики.

В минувший четверг, 21 июля, Мария Захарова заявила, что реальностью сегодняшнего дня является многополярность, а не главенство США и их «сателлитов». Попытки Вашингтона «отменить» Россию ни к чему не привели.

До этого Захарова обвинила госсекретаря США Энтони Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Сергея Лаврова на G20. Она отметила, что для оправдания собственных неудач госсекретарь распространяет подобные слухи о главе МИД РФ.