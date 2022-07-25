Учебный корпус с физкультурным комплексом построят для Российского университета транспорта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Минаевский переулок Карта всех событий

Новый учебный корпус с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) появится у Российского университета транспорта. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил первый проректор университета Роман Волков.

Он уточнил, что подготовка к его строительству объекта начнет до конца года в рамках создания многофункционального технологического кластера «Образцово».

Новый девятиэтажный корпус площадью 33 501 квадратный метр расположится в Минаевском переулке на месте корпуса Института путей, строительства и сооружений (ИПСС).

— На территории площадью тысяча квадратных метров разместятся научно-исследовательские лаборатории, а лекционные и специализированные аудитории на 550 и 800 мест займут почти 2500 «квадратов». В полтора раза увеличится площадь лабораторий и в 3,5 раза — размеры компьютерных классов, также появятся рекреационные зоны и коворкинги, — рассказал Волков.

По его словам, новый ФОК будет в 2,5 раза превышать прежний. В нем предусмотрено четыре этажа, а общая площадь составит 15 тысяч «квадратов». В здании расположатся фитнес-центр, несколько залов для фехтования, зал для гимнастики и игровых видов спорта, зал для стрельбы, зал единоборств, а также бассейн на восемь дорожек площадью почти тысяча квадратных метров.

ФОК, рассчитанный на 570 посетителей, будет доступен в том числе и для горожан. В нем можно будет заниматься баскетболом, волейболом, боксом, аэробикой, спортивной и художественной гимнастикой, дартсом, пулевой стрельбой, фехтованием, армрестлингом, тяжелой атлетикой, мини-футболом, плаванием, борьбой. На подземном уровне будет оборудована парковка на 85 мест.

Волков уточнил, что активное строительство корпуса начнется с января 2023 года и продлится до 2025 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также ФОК площадью более 7,5 тысячи квадратных метров построят в Алексеевском районе столицы на улице Павла Корчагина.