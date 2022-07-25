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Драупади Мурму приняла присягу в качестве 15-го президента Индии

Александр Афонин
В мире
Драупади Мурму приняла присягу в качестве 15-го президента Индии
Фото: Unsplash

Вице-губернатор индийского штата Джаркханд Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии. Церемония прошла в центральном зале парламента страны в Нью-Дели в понедельник, 25 июля.

— Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии, — сказала она.

Отмечается, что присягу нового президента принимал председатель верховного суда Индии Нуталапати Рамана. Кроме того, церемонию посетили бывший президент государства Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди, передают «Известия».

Драупади Мурму родилась 20 июня 1958 в Маюрбхандже. С 2015 по 2021 год она занимала пост губернатора штата Джаркханд. После избрания на пост президента Мурму стала первой представительницей из так называемых списочных племен и второй женщиной, после Пратибхи Патил, занявшей этот пост.

До этого экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что намерен ограничить влияние Китая в стране, если будет избран на пост премьер-министра. По словам политика, он намерен помешать Китаю «захватывать британские университеты».

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