Сунак пообещал ограничить влияние КНР в Великобритании после избрания на пост премьера

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Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что намерен ограничить влияние Китая в стране, если будет избран на пост премьер-министра. Об этом он сообщил в понедельник, 24 июля.

— Довольно. Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и его амбиций. Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром — сказал он.

По словам политика, он намерен помешать Китаю «захватывать британские университеты». Для достижения цели Сунак планирует отдать соответствующие распоряжения госслужбам. Кроме того, в планах кандидата на пост премьер-министра провести политику с лидерами стран — партнеров королевства, направленную на укрепление Запада в отношении Китая.

Помимо этого, Сунак пообещал, что закроет все институты Конфуция, которые занимаются распространением китайского языка и культуры в Великобритании. Он выразил уверенность, что разведка Китая использует их в качестве прикрытия, передает ТАСС.

13 июля сообщалось, что Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии. Он, как уточняется, получил в результате первого тура 88 голосов.

18 июля экс-глава минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера. На втором месте расположилась замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.