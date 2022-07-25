Более 80 тысяч человек посетили подмосковные парки в рамках акции «Ночь в парке»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За время акции «Ночь в парке» 64 центральных подмосковных парка, принимавших в ней участие, посетили более восьмидесяти тысяч человек.

Подобная акция прошла в регионе впервые и вызвала большой ажиотаж у местных жителей. С вечера до полуночи все желающие могли принять участие в экскурсиях на самокатах, соревнованиях по скейтбордингу, танцевальных и гастрономических мастер-классах, квестах, послушать концерты, посмотреть спектакли. Кроме того, в парках были размещены выставки работ местных художников, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, например, в парке «Пехорка» в рамках акции состоялась ночная дискотека. Как отметила завотделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков округа Александра Лелифановска, такие мероприятия пользуются успехом у местных жителей, многим нравится танцевать под открытым небом. Подобные площадки, по ее словам, объединяют людей разных возрастов, передает РИАМО.

Ранее москвичам рассказали о программе мероприятий в городских парках с 25 по 31 июля.