Адвокат рассказала, что делать в случае офисного конфликта из-за использования кондиционера

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В случае офисного конфликта из-за использования кондиционера следует ссылаться на документ Санитарных правил и норм (СанПин), в котором прописаны нормы температур, которые должны поддерживаться в помещении. Об этом рассказала адвокат Надежда Колотович.

Эксперт отметила, что использование климатической техники не должно вредить здоровью работников.

— Если договориться с более «морозостойкими» коллегами не получается, обращайтесь к непосредственному руководителю или высшему должностному лицу вашей организации. Ссылайтесь на СанПиНы, — отметила она в комментарии Life.ru.

Она пояснила, что в данном документе установлены оптимальные значения температуры в офисах, а также показатели допустимых от них отклонений, которые нельзя нарушать. Так, офисные сотрудники отнесены к категории лиц с низкой интенсивностью энергозатрат при незначительных физических нагрузках. В этом случае температура в офисе должна составлять 22–24 градуса — в холодное время года и 23–25 градуса — в теплое.

Ранее врач-физиотерапевт Филипп Глубоков рассказал о вреде кондиционера.