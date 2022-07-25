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Минобороны России показало работу расчетов ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны России показало работу расчетов ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео, где показана работа расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 июля.

— ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов и боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

На кадрах показано, как машина передвигается на точку удара. По прибытии, водители транспорта переводят ЗРС в боевое положение и происходит наводка на объект. Связисты передают координаты позиций противника, после чего происходит выстрел.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия ликвидировала высокоточными ракетами корабль и склад ракет Harpoon. Был нанесен удар по территории судоремонтного завода в Одессе.

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