Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская армия ликвидировала высокоточными ракетами корабль и склад ракет Harpoon, нанеся удар по территории судоремонтного завода в Одессе. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены находившиеся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства уточнил, что производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины были выведены из строя в ходе массивного удара, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российские ракеты «Калибр» ликвидировали объект военной инфраструктуры одесского порта.

Помимо этого, ВС РФ уничтожила до 300 украинских националистов из «Черной сотни», находившихся в одной из школ в Донецкой народной республике (ДНР). Так, национальная армия нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

В четверг, 21 июля, армия России ликвидировала 600 боевиков ВСУ, в том числе 120 наемников, в Одесской области. При этом на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.