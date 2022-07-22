Армия России уничтожила пункт «Черной сотни» в Краматорске

Фото: Минобороны РФ

Армия России уничтожила до 300 украинских националистов из «Черной сотни», находившихся в одной из школ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило Министерство обороны России.

— В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники, — сказано в сводке ведомства.

Помимо этого, российские войска нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Он был расположен в ангаре в промышленной зоне на востоке Николаева.

ВСУ потеряли до 30 человек, шесть единиц бронетехники и легких машин, а также более двух тысяч снарядов для РСЗО «Град» и примерно тысячу снарядов для самоходных гаубиц «Акация», сообщают на сайте Минобороны РФ.

Недавно ведомство опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ восточного военного округа Украины.