Захарова рассказала об уничтожении объекта военной инфраструктуры порта Одессы

Фото: МИД РФ

Российские ракеты «Калибр» ликвидировали объект военной инфраструктуры одесского порта. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу, — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне представитель МИД отреагировала на заявление генсека ООН Антониу Гуттереша об ударах по порту в Одессе. Захарову поразил тот факт, что Гуттереш «не осуждает того, что киевский режим убивает детей в Донбассе».

В четверг, 21 июля, дипломат заявила, что поступающее на Украину вооружение из западных стран перепродается через каналы DarkNet экстремистским и террористическим группировкам по всему миру. Также она отметила ухудшение позиций украинской армии, несмотря на постоянные поступления военной техники. По ее словам, Киев начал страдать от внутриполитической турбулентности и принялся за борьбу с инакомыслием.