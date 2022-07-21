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Захарова: Западное оружие на Украине продается экстремистам и террористам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Западное оружие на Украине продается экстремистам и террористам
Фото: МИД РФ

Поступающее на Украину вооружение из западных стран перепродается через каналы DarkNet экстремистским и террористическим группировкам по всему миру. Об этом в четверг, 21 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— НАТО и ЕС знают об этом, это подтверждают их попытки создать некие контрольные механизмы и добиться от Киева отчета о целевом использовании поставляемого оружия, — подчеркнула она.

Кроме того, Захарова отметила ухудшение позиций украинской армии, несмотря на постоянные поступления военной техники. По ее словам, Киев начал страдать от внутриполитической турбулентности и принялся за борьбу с инакомыслием. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы.

Тем не менее недавно в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

При этом директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.

Украина Оружие Мария Захарова
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